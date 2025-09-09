¿Qué es el FOMO? La nueva pandemia que afecta especialmente a los jóvenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El FOMO o "Miedo a perderse algo" es un término que describe la ansiedad que sentimos cuando creemos que otros están viviendo experiencias emocionantes sin nosotros. Esta preocupación puede generar sentimientos de insatisfacción, comparación y una búsqueda constante de novedades.

El término FOMO se popularizó en el siglo XXI con la expansión de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Aunque se cree que fue mencionado por primera vez por Daniel Herman en 1996, fue Patrick McGinnis quien escribió un artículo sobre ello en 2004 en The Harbus, una revista de la Escuela de Negocios de Harvard.

El FOMO puede manifestarse de varias maneras, como:

Ansiedad: sentir ansiedad por no estar en un evento o experiencia que otros están disfrutando.

Irritabilidad: sentir irritación por no poder participar en algo que se considera importante.

Inquietud constante: tener una sensación de inquietud constante por saber qué están haciendo los demás.

Necesidad de comprobar redes sociales: sentir la necesidad de comprobar constantemente las redes sociales para ver qué están haciendo los demás.

Sensación de vacío y soledad: sentir un vacío o soledad cuando no se participa en algo que otros están disfrutando.

Algunas de las causas más comunes del FOMO son:

Necesidad de pertenencia: la necesidad de ser aceptado por la sociedad y sentirse parte de un grupo.

Comparación constante: comparar constantemente nuestra vida con la de los demás, especialmente a través de las redes sociales.

Gratificación inmediata e impulsividad: sentir la urgencia de participar en todo y no querer perderse ninguna oportunidad.

Miedo a la exclusión: temer ser excluido de algo importante o no ser incluido en planes.

Presión social: sentir presión para hacer cosas que otros están haciendo o que se consideran importantes.

El FOMO puede tener consecuencias negativas para la salud mental, como: