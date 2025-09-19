Los psicólogos advierten: qué es la "profecía autocumplida", un fenómeno desconocido pero habitual

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La profecía autocumplida, también conocida como el Efecto Pigmalión, es un fenómeno psicológico en el que una creencia o expectativa sobre alguien o algo termina convirtiéndose en realidad debido a que nuestras acciones y comportamientos están influenciados por esa creencia. En otras palabras, si creemos que algo va a suceder de una determinada manera, actuamos como si eso fuera cierto, lo que aumenta las probabilidades de que se produzca.

Expectativas: Cuando tenemos una expectativa sobre alguien o algo, nuestra conducta se muestra coherente con esa expectativa.

Comportamiento: Nuestras acciones y comportamientos influyen en la persona o situación, haciendo que se cumpla la expectativa inicial.

Confirmación: La profecía se cumple y se refuerza, perpetuando el ciclo.

Ejemplos de profecía autocumplida

Educación: Si un profesor cree que un estudiante es brillante, puede tratarlo de manera diferente, lo que puede llevar a que el estudiante rinda mejor.

Deportes: Si un entrenador cree que un jugador tiene potencial, puede enfocarse más en él y ayudarlo a desarrollar sus habilidades.

Relaciones personales: Si alguien cree que su relación va a fracasar, puede actuar de manera que contribuya a que eso suceda

Consecuencias y aplicaciones

Autoevaluación: La profecía autocumplida puede influir en nuestra autoimagen y autoconcepto.

Desarrollo personal: Reconocer y cambiar nuestras expectativas y comportamientos puede ayudarnos a romper ciclos negativos y alcanzar nuestros objetivos.

Intervenciones: En entornos educativos y laborales, las profecías autocumplidas pueden ser utilizadas para mejorar el rendimiento y el desarrollo de habilidades.