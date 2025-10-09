La consejera de Salud andaluza dimite por la crisis de los cribados del cáncer de mama

Publicado por EFE Sevilla Creado: Actualizado:

Sevilla, 8 oct (EFE).- La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha considerado este miércoles que la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, llega tarde porque debió “irse desde el minuto uno”.

“Con esto no ganamos nada. Que se pongan a trabajar“, ha declarado a EFE la presidenta del colectivo que ha canalizado los testimonios de decenas de afectadas por retrasos en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama por fallos en el programa andaluz de cribado.

“Llega tarde porque debió irse desde el minuto uno, desde aquella reunión con ella en la que nos trató tan mal, le faltó moralidad y humanidad”, ha dicho Claverol.

Para Amama, con independencia de esta dimisión y la persona que ocupe ahora ocupe el cargo en la Consejería, la prioridad es que la administración autonómica “se ponga a trabajar”, que explique de una vez dónde ha estado el fallo y deje de “insultar la inteligencia de las afectadas”.