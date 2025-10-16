Alerta: ordenan la retirada de este aspirador de Aldi por riesgo de incendio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aldi ha informado de la retirada de la venta de un aspirador mopa sin cable para suelos duros de la marca Ambiano por riesgo de incendio.

En concreto, el problema está en que al cargar el dispositivo se puede producir un sobrecalentamiento de la batería, lo que podría causar un incendio.

Según el anuncio publicado en la web del supermercado, el artículo implicado en la incidencia es el 6015247, modelo HFC24-302, con número de EAN 2004060152479 y código de barras 4068706502552. El lote afectado es el GAP: 22662.

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante un formulario disponible en su página web.