Alerta sanitaria en todas las comunidades autónomas por la retirada de un producto hospitalario
La Aemps retira varios lotes de unos antisépticos por la posible contaminación de una bacteria
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado a la empresa Laboratorios Montplet SLU el cese de la comercialización, uso y retirada de varios biocidas antisépticos para piel sana de diferentes marcas que se distribuyen principalmente en supermercados y canal farmacéutico.
La Aemps recibió en el mes de agosto una notificación por la posible presencia de la bacteria Burkholderia cepacia en un producto antiséptico para piel sana destinado exclusivamente al ámbito hospitalario. La agencia tomó las medidas oportunas para el cese de la comercialización, utilización y la retirada de los productos afectados destinados al ámbito hospitalario. Además, informó sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.
Como resultado de la investigación inicial, la Aemps ha ampliado las medidas a otros productos tras la detección de una posible contaminación por Burkholderia cepacia en varios antisépticos para piel sana distribuidos en su mayoría a supermercados o canal farmacéutico. Esta bacteria puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
Según la información facilitada por este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, hay afectados lotes de hasta ocho marcas diferentes: Montplet Solución Acuosa con Clorhexidina 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana, Eroski Spray Clorhexidina Acuosa al 2% antiséptico para piel sana, Botikit Spray Clorhexidina Acuosa al 2% antiséptico para piel sana; Alvita Clorexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana biocida para la higiene humana.
También varios lotes de Ciudaplus Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana, IA Interapothek Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana, Notaderm Ciudaplus Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana y Acofar Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana. Los lotes afectados de cada uno de estas marcas se pueden consultar en este enlace.
La Aemps recomienda a los usuarios que, si disponen de alguna unidad de los lotes y marcas afectadas, no la utilicen y la devuelvan al punto de compra.