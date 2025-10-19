Cuidado: retiran estos juguetes de TEMU por riesgo de asfixia para los niños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado de la retirada de varios juguetes y unas pelotas saltarinas a la venta en Temu por riesgo de asfixia para los niños pequeños.

En concreto, se trata de unas bolsas de plástico que contienen 30 piezas de colores con forma de tortugas (número de lote 20240830), otras bolsas con 10 juguetes pequeños con forma de pollitos (número de lote AF-06) y un juego de pelotas saltarinas de varios colores (número de lote 6245050573).

Estos tres productos procedentes de China carecen en el envoltorio de la advertencia de edad adecuada, por lo que a un niño pequeño se le podría dar el juguete, llevárselo a la boca y atragantarse.

Ni los juguetes ni las pelotas cumplen con los requisitos de la Directiva de seguridad de los juguetes y la norma europea pertinente EN 71-1. Por ello, se ha ordenado la retirada de estos productos de los mercados en línea, especialmente de la plataforma Temu.