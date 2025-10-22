Los huevos han subido hasta un 26% en octubre en las principales cadenas de distribución

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado a principios de octubre subidas de precios de hasta el 26% en los huevos a la venta en las grandes cadenas de distribución del país, el alimento básico que más se ha encarecido en el último año. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por la asociación en el que analiza la evolución de los precios de 62 tipos de huevos de diferentes tamaños, marcas y formatos.

De media, este alimento básico se ha encarecido un 12,5% en las últimas semanas. Donde más ha subido ha sido en Mercadona (un 17,4% de media). Le sigue Lidl (16,8%), Eroski (16,2%), Aldi (16,1%), Dia (15,0%) y Carrefour (11,3%). Este incremento, de momento, ha sido algo más suave en Hipercor (5,0%) y en Alcampo (2,0%).

De los más de 60 tipos de huevos analizados por la asociación, el pack de 10 Cultivamos lo bueno XL de la marca Alcampo ha sido el que más ha subido con un 26,4% (de 3,67 en septiembre a 4,64 euros en octubre). Le sigue el pack de 24 huevos clase M en Mercadona, Dia, Aldi y Lidl, con un 21% (de 4,75 a 5,75 euros) y el pack de media docena de huevos L en Mercadona y Lidl, con un 20% (de 1,50 a 1,80 euros).

FACUA ha realizado su última comparativa utilizando su web super.FACUA.org, una herramienta donde los consumidores pueden conocer las oscilaciones históricas en los precios de cada producto, compararlos entre cadenas y descubrir cuáles son los que más han subido hoy, en la última semana o los últimos meses. Esta página rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

La cadena de Juan Roig aplicó el pasado 6 de octubre una subida a todos los huevos que tiene a la venta. Tan sólo dos días después hicieron lo mismo otras cadenas como Dia, Eroski, Lidl, Aldi o Carrefour. Es más, Dia, Lidl y Aldi aplicaron subidas idénticas a las de Mercadona para continuar teniendo precios idénticos en determinados formatos de huevos.

Por lo tanto, estos cuatro supermercados mantienen precios calcados en la docena de huevos medianos (ha pasado de 2,60 a 3,10 euros), en el pack de 24 huevos (de 4,75 a 5,75 euros), en la docena de huevos L (de 2,80 a 3,30 euros) y en la media docena de huevos XL (de 1,95 a 2,20 euros).

Al igual que ocurre ahora con los huevos, FACUA ya ha detectado en fechas recientes subidas paralelas de precios en los supermercados en otros productos básicos como el aceite de oliva o las leches.

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios de una veintena de categorías de alimentos básicos. Los huevos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 31% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre octubre de 2024 y octubre de 2025 ha sido el Lidl, pasando de 2,02 a 3,10 euros (un 53,5% más), seguido de Mercadona, de 2,04 a 3,10 euros (un 52% más) y de Dia, de 2,06 a 3,10 euros (un 50,5% más).

Los limones, por su parte, cuesta actualmente un 22,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las peras conferencia ha sido del 18,6% en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio significativo las cebollas (un 16,1%), las uvas blancas sin pepitas (un 16,1%), los ajos (un 10,2%), el aceite de girasol (un 9,7%), las manzanas golden (un 8,9%), el brik de leche entera (un 5,7%), los macarrones (un 2,8%), las naranjas (un 2,0%), el arroz redondo (un 1,7%), la harina de trigo (un 1,4%), los champiñones laminados (un 0,9%) y las lechugas iceberg (un 0,6%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 44,0%. Por su parte, las patatas acumulan una bajada del 9,3%, las zanahorias del 2,1% y las lentejas pardina del 0,7% en los últimos 12 meses.