Alerta alimentaria: la Aesan retira estos caramelos por contener sustancias alucinógenas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta emitida por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de sustancias alucinógenas que pueden resultar peligrosas para la salud en dos productos de confitería de la marca Heavens Haze.

Los productos afectados son procedentes de República Checa y contienen tetrahidrocannabinol (THC) y hexahidrocannabinol (HHC), psicoactivos derivados del cannabis con efectos eufóricos y de alteración de la percepción en el caso del THC y narcóticos en el del HHC.

En concreto, se trata de todos los lotes de las gominolas 10-OH-THC Lemon Gummies, envasadas en bolsas de plástico, y los chocolates 95% 10-OH HHC, presentados en bolsas de plástico dentro de cajas de cartón.

Según se indica en la alerta, existe la posibilidad de comprar estos productos alimenticios y otros similares con THC en su composición a través de internet. Su consumo implica un riesgo grave para la salud.

A este respecto, la Aesan advierte de que a pesar de que en el etiquetado de estos productos y otros similares se incluyen en ocasiones leyendas del tipo «No destinado al consumo» o «Producto de coleccionismo», tienen apariencia de alimentos especialmente atractivos para los niños.

En la distribución inicial, estos productos han sido distribuidos en la comunidad autónoma de Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información correspondiente ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sciri con el propósito de que se verifiquen la retirada de los alimentos afectados de los canales de distribución.

Así, se recomienda a todas aquellas personas que tengan en su domicilio estos productos afectados, o cualquier otro con THC o HHC en su composición, que se abstengan de consumirlos.