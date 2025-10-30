Alerta: Retiran estos lotes de azúcar de la marca La Azucarera por contener sulfitos ni declarados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de varios lotes de azúcar de coco de la marca Azucarera debido a la presencia de sulfitos por encima de 10ppm no declarados en el etiquetado del producto.

En concreto, están afectados los lotes 9311911453, 9312605553, 9313006553 con código de barras 8410714110384. Este azúcar se comercializa en bolsas de plástico de 300 gramos.

La empresa francesa recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener en sus hogares azúcar de coco de la marca y lotes afectados que se abstengan de consumirla. Asimismo, pueden dirigirse a su tienda más cercana para su devolución y abono.

Este aviso se refiere exclusivamente a los lotes y referencia indicados, el resto de productos y lotes no se encuentran afectados. El consumo de este azúcar de coco no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Para cualquier consumidor que disponga del producto afectado, la compañía pone a su disposición dos correos electrónicos para cuestiones que necesiten aclarar: azucarerainfo@azucarera.es y clientes@ac.azucarera.es.

Los consumidores también pueden dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de Carrefour para resolver cualquier duda a través del teléfono 914 90 89 00.