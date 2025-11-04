Venden dos variedades de preservativos caducados bajo la etiqueta de Durex

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de la venta de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial de Salamanca.

En concreto, la nota informativa difundida por la Agencia indica que el fraude se ha producido en condones en los que aparece el lote de fabricación 0010471127 y fecha de caducidad de octubre de 2026 de las variedades Mutual Climax y Pleasuremax. Se trata de un lote que en realidad se corresponde con otra variedad de preservativos, concretamente Durex Fetherlite de 3 unidades, fabricado en 2011 y con fecha de caducidad 09/2016.

La Aemps señala que ha sido la empresa Reckitt Benckiser Healhtcare SA, distribuidora de la marca en España y sede social en Granollers (Barcelona), la que ha confirmado que el lote que figura en los productos falsificados corresponde al producto original de otra variedad caducado hace más de una década.

La Agencia recomienda a los consumidores comprobar el número de lote y fecha de caducidad en la parte inferior del cartonaje del producto que tengan en sus domicilios y si se trata de alguno de los artículos afectados, aconseja no utilizarlos.