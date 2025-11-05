Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por la presencia de sulfitos en endulzantes de origen natural procedentes de Indonesia.

Así, en un primer momento, informó de que la incidencia afectaba al producto Flor de Coco, de la marca Azucarera, en los lotes 9311911453, 9312605553, 9313006553 con código de barras 8410714110384. Este azúcar se comercializa en bolsas de plástico de 300 gramos.

Ahora, la Aesan señala que a este producto se añaden cuatro más de las marcas Dreamfoods, Planeta huerto y Bizilur. En concreto:

Azúcar de coco Bio, de la marca Dreamfoods, envasados con un peso de 400 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente del 30 de julio de 2026. También los lotes 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente del 28 de febrero de 2027. Asimismo, el lote 52024-340 con fecha de consumo preferente del 31 de julio de 2026.

Azúcar de coco, de la marca Dreamfoods, envasados con un peso de un kilo y de 400 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente del 30 de julio de 2026. También los lotes 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente del 28 de febrero de 2027. Asimismo, el lote 52024-340 con fecha de consumo preferente del 31 de julio de 2026.

Azúcar de coco, de la marca Planeta huerto, envasados con un peso de un kilo y de 500 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente del 30 de julio de 2026. También los lotes 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente del 28 de febrero de 2027. Asimismo, el lote 52024-340 con fecha de consumo preferente del 31 de julio de 2026.

Azúcar de coco, de la marca Bizilur, envasado con un peso de un kilo. Los lotes afectados son las numeraciones 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente del 30 de julio de 2026.

Según la Aesan, la distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos y que pudieran tener alguno de los azúcares de coco afectados por la alerta en sus domicilios, que se abstengan de consumirlos. Si bien, la Aesan informa de que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.