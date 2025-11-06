Alerta por la presencia de gluten en unos lotes de bulgur etiquetados como "sin gluten"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado a más lotes la alerta por la presencia de gluten en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo, un producto que contiene gluten de forma natural y está etiquetado como «sin gluten».

En concreto, están afectados los lotes 40556, 40791 y 50011 de la marca La Finestra Sul Cielo, con fechas de caducidad de los días 11 de mayo de 2026, el primero de ellos, y del 10 de septiembre de 2026, las dos últimas numeraciones. Estos lotes se suman al ya anunciado por la Aesan, el 50270 con fecha de caducidad del 3 de diciembre de 2026. El producto se comercializa en envases de plástico de 400 gramos a temperatura ambiente.

Según la Aesan, la distribución inicial se ha producido en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el bulgur de la marca y lotes afectados en sus hogares que se abstengan de consumirlo. La ingesta de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.