HM Hospitales presenta a sus especialistas médicos su apuesta por la digitalización

El Grupo HM Hospitales ha celebrado un encuentro en el que ha reunido a sus especialistas médicos de León para hacer balance del último ejercicio, analizar la situación actual de la sanidad y presentar las líneas generales de su plan estratégico para los próximos años, donde la apuesta por la digitalización en todos los procesos ocupa un lugar prioritario.

Los integrantes del cuadro médico de HM San Francisco y HM Regla han participado en este evento celebrado en Casa Botines y que ha contado con las intervenciones del director territorial de la zona noroeste de HM Hospitales, Ricardo Aller, y del director médico de HM Hospitales en León, el Dr. Jesús Saz.

Durante su presentación, Ricardo Aller ha hecho hincapié en los pilares sobre los que sustenta el éxito de HM Hospitales, “estructura corporativa centralizada, integración total como driver de eficiencia, innovación tecnológica, solidez financiera y crecimiento sostenido, proyecto asistencial ligado a la gestión de los recursos humanos y actividad asistencial vinculada a la docencia e investigación”. Además, ha realizado una descripción de la situación actual de la economía española y su implicación en la gestión del sistema sanitario, además de abordar el estado de los grandes grupos hospitalarios de España, así como la penetración y siniestralidad del seguro privado en nuestro país.

Por su parte, el director médico de HM Hospitales en León ha hecho un repaso a los hitos más importantes desarrollados en el área de digitalización durante los últimos años y ha explicado los proyectos en esta área que se pondrán en marcha en 2026 y que tendrán como principales beneficiarios tanto a pacientes como a profesionales médicos, ya que contarán con nuevas herramientas que les permitirán dar una mejor atención médica. “Tenemos que ser conscientes de las múltiples ventajas que ofrece para la práctica médica la digitalización, que cada vez está presente en más procesos asistenciales, por lo que tenemos que aprovechar al máximo su potencial, lo que unido al trato humano y personalizado con los pacientes hacen la fórmula perfecta que nos llevará a dar la mejor atención médica posible a los pacientes”, apunta el Dr. Jesús Saz.

Durante 2024 la actividad asistencial registrada entre HM San Francisco y HM Regla alcanzó 268.000 consultas externas, 47.000 urgencias, 7.100 cirugías, casi 3.800 altas hospitalarias, 733.000 estudios de laboratorio y unos 107.000 estudios radiológicos. Unas cifras que convierten a HM Hospitales en referente de la sanidad privada en la provincia de León.

HM Hospitales

Los hospitales leoneses HM San Francisco y HM Regla forman parte de HM Hospitales, el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional, que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados.

En la actualidad HM San Francisco y HM Regla cuenta con una plantilla de más de 250 profesionales y una completa guía médica compuesta por más de 150 especialistas, lo que permite ofrecer una medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus pacientes y familiares.

HM Hospitales está formado por 54 centros asistenciales: 23 hospitales, 3 centros integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología, Neurociencias, 5 centros especializados en Medicina de la Reproducción, Salud Ocular, Salud Bucodental, Medicina Estética y Cirugía Plástica y Prevención Precoz Personalizada además de 23 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera coordinada para ofrecer una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus pacientes.