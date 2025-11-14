Médicos estéticos alertan de la difusión de bulos sobre inductores de colágeno en redes sociales

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ha informado este viernes de que ha identificado un aumento de mensajes engañosos o no contrastados en redes sociales sobre determinados tratamientos de medicina estética, en concreto, alarmando sobre complicaciones derivadas del uso de los inductores de colágeno.

A raíz de observar estos bulos, la sociedad científica ha advertido que la situación "puede generar confusión entre los pacientes y deteriorar la confianza en la especialidad". Así, ha recordado que la medicina estética es un acto médico que debe regirse por los principios de rigurosidad científica, evidencia clínica y ética profesional.

Los profesionales han recomendado a la población que consulte siempre con su médico de confianza y han insistido en rechazar cualquier práctica que promueva comparaciones desleales entre tratamientos o mensajes sin respaldo científico.

Asimismo, ha instado a los especialistas a basar sus recomendaciones en evidencia científica, comunicar con veracidad y transparencia, y priorizar la seguridad y el bienestar del paciente frente a intereses comerciales o personales.

Para finalizar, SEME ha reiterado su compromiso con una medicina estética de calidad, basada en la ciencia y la ética, y ha apuntado que seguirá trabajando para combatir la desinformación y garantizar la confianza de los pacientes en la medicina estética.