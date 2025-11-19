Alerta alimentaria por la presencia de Listeria en varios lotes de embutido de Dia y Aldi

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como ampliación del aviso emitido del pasado 7 de noviembre, las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana han informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de la distribución de más productos cárnicos elaborados por el mismo fabricante afectados por presencia de Listeria monocytogenesafectados.

Ya se informó en su momento que estaba afectado el lote 252771, con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025, del chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena que se vende en Dia. Este aviso se amplía ahora al lote 252771 con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025. Este producto se comercializa refrigerado en envases de 150 gramos.

También está afectado el lote 2527771 del pavo trufado con pistachos de la marca Serrano. Este embutido tiene fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025 y se vende refrigerado en envases de 150 gramos.

De la marca La Tabla que se comercializa en Aldi hay afectados dos lotes de mortadela de pavo con aceitunas, mortadela de pavo y chopped de pavo: 252761, con fecha de caducidad del 17 de noviembre de 2025, y 252771, con fecha de 18 de noviembre de 2025. De los productos Maxi pavo (envases de 325 gramos) y Maxi York (450 gramos), los lotes 252761 y 252763 con fecha de caducidad del 17 de noviembre de 2025.

La distribución de estos embutidos se ha producido Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.