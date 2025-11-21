Alarma en la cesta: Mercadona cambia su surtido de huevos por la crisis de la gripe aviar

El precio de los huevos se ha disparado en los últimos meses.dl

Mercadona ha confirmado a diversos medios de comunicación, a través de fuentes de la propia compañía, que se verá obligada a realizar un cambio temporal en su surtido de huevos debido a las estrictas medidas de contención impuestas por el Gobierno para luchar contra los brotes de Gripe Aviar.

La cadena de distribución ha explicado a la prensa que la necesidad de confinar a las aves en muchas granjas para protegerlas del contacto con el virus ha afectado directamente a la disponibilidad de huevos procedentes de gallinas criadas en sistemas alternativos.

La principal consecuencia para el consumidor será una reducción temporal en la presencia de:

Huevos de Gallinas Libres de Jaula (Categorías de "suelo" y "camperos").



Huevos Ecológicos.

Según las declaraciones recogidas por los medios, la situación obedece a un mandato de las autoridades sanitarias. Al exigir el confinamiento de las aves, las gallinas criadas en sistemas que permiten su libertad de movimiento al aire libre (como los camperos) deben ser alojadas en interiores, lo que impide que sus huevos sigan etiquetándose como tales.

Mercadona ha insistido en que se trata de una situación "puntual y transitoria" y ha asegurado que recuperará los niveles habituales de suministro de huevos de gallinas libres de jaula "tan pronto como las autoridades permitan levantar las restricciones de confinamiento".

De esta manera, la cadena busca garantizar el suministro total de huevos a sus clientes, aunque variando temporalmente el equilibrio de sus opciones de cría en el lineal.