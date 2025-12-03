Más lotes en alerta por la presencia de bacterias en agua mineral Fuente Madre

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado a más lotes la alerta por presencia de la bacteria 'pseudomonas aeruginos' a en agua mineral natural de la marca Fuente Madre, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Se trata de los lotes 1 040725, 5290425 y L 8050525 (de 1,5, 5 y 8 litros respectivamente), del agua mineral natural de la marca Fuente Madre, con fecha de caducidad para el próximo 31 de diciembre de 2027.

Según la información disponible, la distribución ha sido a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Asimismo, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.