Alerta alimentaria: Consumo informa de la distribución de maíz para palomitas con soja no declarada

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la distribución en Madrid y Castilla-La Mancha de un lote de maíz crudo para palomitas de la marca Alipende que contiene soja sin estar declarada en su etiquetado.

En concreto, se trata del lote 251002N34 del producto maíz crudo para palomitas, de la marca Alipende, con fecha de consumo preferente para el próximo 2 de octubre de 2026, de acuerdo a la información de la Aesan.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Madrid y Castilla-La Mancha, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la agencia ha recomendado a las personas con alergia a la soja, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Además, la cadena de supermercados Ahorramas, a través de su web, ha informado sobre la alerta y de la retirada del producto tras la indicación del propio fabricante.