Alerta sanitaria: retiran estos lotes de maíz por presencia de soja no incluida en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid y Comunidad Valenciana relativa a la presencia de soja no incluida en el etiquetado en maíz crudo para palomitas de las marcas Alipende y Medina.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Los supermercados Ahorramas han emitido un comunicado en su web alertando de esta retirada.

En concreto, está afectado el lote 251002N34 de este maíz crudo de marca Alipende con fecha de consumo preferente del 2 de octubre de 2026. También el lote 251015N34 de la marca Medina con fecha de consumo preferente de 15 de octubre de 2026. Ambos productos se comercializan en envases de 250 gramos.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada del maíz afectado de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a la soja que pudieran tener estos productos en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.