Retiran del mercado este juguete de madera por riesgo de asfixia al desprenderse pequeñas piezas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aldi ha informado de la retirada de un juguete de madera educativo (variedad bloques de madera sensoriales) de la marca Toylino por riesgo de asfixia en niños pequeños.

En concreto, la tapa del sonajero amarillo puede desprenderse, liberándose unas piezas pequeñas (bolas de colores) que podrían ser ingeridas.

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.