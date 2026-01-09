Alerta de seguridad por tornillos y hebillas de los cinturones mal fijados en los Mercedes clase CLA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado del riesgo de lesiones por un problema con los cinturones de seguridad de los Mercedes clase CLA producidos entre marzo y septiembre de 2025.

En concreto, el error consiste en que los tornillos de fijación de los asientos delanteros y las hebillas de los cinturones son insuficientes, lo que podría afectar su efecto de sujeción y aumentar el riesgo de accidentes y lesiones.

El modelo afectado es el e1*2018/858*00500*00-*01 (MMCLAE). El país notificante de esta alerta ha sido Alemania.

De acuerdo con la información facilitada por el sistema Rapex este 26 de diciembre, los coches afectados podrían incumplir el Reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Por ello, la compañía automovilística ha realizado una llamada a revisión de los vehículos a los usuarios finales, a la que puede accederse desde el enlace https://www.mercedes-benz.de/passengercars/services/recall.html