Alerta de seguridad: Tedi retira una freidora por sobrecalentamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una gofrera tras detectar un sobrecalentamiento en el cable de alimentación en determinadas circunstancias.

La gofrera afectada por esta alerta tiene número de referencia 54829003401000001500 y estuvo a la venta en las tiendas Tedi desde el 18 de abril de 2024 al 17 de diciembre de 2025. La cadena de bazares ha recomendado encarecidamente no seguir utilizando este producto.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (15 euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.