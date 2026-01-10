Alerta sanitaria por la presencia de proteínas de leche no declaradas en cañas y triángulos de esta conocida marca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado de cañas y triángulos de chocolate de la marca Antonio y Cañizares.

En concreto, están afectados los lotes CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225 de las cañas de chocolate que se comercializan en envases de plástico de 300 gramos. De los triángulos de chocolate están afectados los lotes CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125, CLH281125 y CLH281125. Este producto se vende en envases de plástico de 230 gramos.

La distribución se ha producido en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener en sus hogares cañas o triángulos de chocolate de las marcas y lotes afectados que se abstengan de consumirlos. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.