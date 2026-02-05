Alerta sanitaria: retiran este medicamento por producir efectos que no entran en las especificaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de un lote del medicamento Tirodril 5 mg comprimidos tras obtener un «resultado fuera de especificaciones en el ensayo de control microbiológico» en los análisis realizados. Este defecto de calidad no supone un riesgo vital para el paciente.

En concreto, está afectado el lote 0176X011, con fecha de caducidad de 30 de septiembre de 2030. Este fármaco está fabricado y comercializado por Laboratorio Estedi SL.

Tirodril es un medicamento (antitiroideo) que actúa controlando la sobreproducción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Está indicado para el empeoramiento súbito de los síntomas del hipertiroidismo (crisis tirotóxica o tormenta tiroidea), para tratar la hiperproducción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides (hipertiroidismo), si se va a someter a cirugía de la glándula tiroides o si se va a recibir tratamiento con yodo radiactivo.

La agencia ha clasificado el defecto como de clase 2. Los defectos de calidad de los medicamentos se clasifican en tres clases (1, 2 y 3) siendo la clase 1 la que se corresponde con un posible riesgo más elevado y la clase 3 la de un menor riesgo.

La Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y su devolución al laboratorio. Asimismo, insta a las comunidades autónomas a que realicen un seguimiento de su retirada.