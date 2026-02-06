La Agencia del Medicamento advierte: ¿por qué no se debe partir una pastilla que no tiene ranura?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es un gesto cotidiano: alguien con dolor de cabeza o dificultad para tragar toma una pastilla grande, la observa, y decide partirla por la mitad con los dedos, un cuchillo o incluso los dientes. Si la pastilla tiene una clara raya o ranura en el centro, suele ser seguro hacerlo (siempre consultando antes con un profesional). Pero ¿qué ocurre cuando no hay ninguna línea divisoria? La respuesta es contundente: no se debe partir.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y múltiples autoridades sanitarias internacionales advierten que manipular (partir, triturar o abrir) un comprimido sin indicación expresa puede comprometer gravemente su eficacia y seguridad. La ausencia de ranura no es casual: responde a un diseño farmacéutico deliberado.

Principales riesgos de partir un comprimido sin ranura

1. Dosis desigual e impredecible

En la fabricación, el principio activo no siempre se distribuye de forma perfectamente homogénea en toda la tableta. Cuando existe ranura, el fabricante ha validado que la división produce mitades razonablemente equivalentes (aunque no perfectas). Sin ella, una mitad puede contener mucho más principio activo que la otra. Estudios han mostrado variaciones de hasta el 30-50 % en el peso y contenido de las mitades al partir comprimidos no ranurados, lo que puede significar tomar una sobredosis o una sub-dosis sin saberlo.

2. Alteración del sistema de liberación

Muchas pastillas sin ranura son de liberación modificada, prolongada, retardada o gastrorresistentes. Su recubrimiento o matriz interna está diseñado para liberar el fármaco de forma controlada en el intestino o durante varias horas. Al partirlas se rompe esa protección:

El medicamento puede liberarse todo de golpe → riesgo de toxicidad o efectos adversos graves.

O puede quedar inactivo al destruirse la capa protectora en el estómago.

3. Pérdida de principio activo y degradación

Al partir la tableta se expone el interior al aire, humedad y luz, acelerando la degradación del fármaco. Además, durante el corte manual siempre se pierde una pequeña (o no tan pequeña) cantidad de polvo, lo que reduce aún más la dosis real ingerida.

4. Irritación o daño en el tracto digestivo

Algunos comprimidos tienen recubrimientos entéricos precisamente para evitar que el principio activo irrite el estómago. Partirlos elimina esa barrera y puede provocar molestias gástricas, úlceras o sangrado.

¿Cuándo SÍ se puede partir una pastilla?

Solo cuando

El prospecto o la ficha técnica indica explícitamente que es divisible (“divisible”, “ranurado”, “scored” en inglés).

Tiene una ranura bien marcada.

Se usa un cortapastillas adecuado (nunca cuchillo ni dientes).

Se toman las dos mitades en el mismo momento (no guardar la mitad para después).

Se ha consultado previamente con el médico o farmacéutico.

En caso de duda, la regla de oro es sencilla: si no tiene ranura, no la partas. Existen alternativas: presentaciones de dosis más bajas, formas líquidas, comprimidos bucodispersables o, en algunos casos, cápsulas que sí se pueden abrir (si el prospecto lo permite).

Un mensaje claro de los expertos

La AEMPS insiste en que cualquier manipulación debe ser excepcional y siempre bajo supervisión profesional, ya que puede ocasionar reacciones adversas tanto al paciente como a quien manipula el medicamento.