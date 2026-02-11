Retiran este set de juguete con seis mini aviones de colores al existir riesgo de riesgo de asfixia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un set de aviones de juguete al existir riesgo de asfixia.

El juguete afectado por esta alerta, con fecha del 30 de enero, se presenta en un envase de seis mini aviones de diferentes colores y tiene como referencia la numeración 58530001261000000200. El producto estuvo a la venta desde el 2 de julio de 2025 al 30 de enero de 2026.

La incidencia notificada por la cadena de bazares señala que «las pruebas del producto revelaron la formación de piezas pequeñas.

Estas piezas pueden suponer un riesgo para la salud debido al riesgo de asfixia». Por ello, ha recomendado no seguir utilizando este producto.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (2 euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.