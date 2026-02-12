Sanidad actualiza la financiación de productos sanitarios, como algodones y gasas

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto en el que se establece el marco para la financiación y fijación de precios de productos sanitarios, como algodones, gasas, esparadrapos, apósitos y parches oculares, además de pañales para la incontinencia urinaria, entre otros.

El real decreto, que establece una obligación expresa de garantía de suministro para los productos sanitarios financiados, actualiza un marco legal de 1996 para adaptarlo a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Con este nuevo marco se pretende reforzar la eficiencia y el valor clínico en la financiación pública, con criterios homogéneos y garantías de control, según Sanidad.

Para que un producto sanitario pueda ser financiado debe encuadrarse en una de estas cuatro categorías: materiales de cura, productos sanitarios destinados a la aplicación de medicamentos, también para la recogida de excretas y secreciones, y utensilios destinados a la protección o reducción de lesiones o malformaciones internas.

Los productos sanitarios se clasifican en dos grupos en función del tipo de aportación del usuario: los que están sujetos a aportación del ciudadano en función de su renta, entre los que se incluyen artículos de uso común como algodones, gasas, vendas y esparadrapos; apósitos y parches oculares.

También, figuran tejidos elásticos para la protección de lesiones o malformaciones, pañales para la incontinencia urinaria y otros sistemas relacionados, además de bragueros, suspensorios, irrigadores y sus accesorios.

En el otro grupo de productos, con aportación reducida, están materiales destinados a cubrir necesidades crónicas o específicas, como los aparatos de inhalación —cámaras, inhaladores e insufladores—; sondas y bolsas de recogida de orina, y material de ostomía (bolsas de colostomía, ileostomía y urostomía, junto con sus accesorios, apósitos y sistemas de irrigación), así como cánulas de traqueotomía, laringectomía y filtros.