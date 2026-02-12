Alerta sanitaria por la retirada de tintas para tatuaje y maquillaje permanente de Goldeneye España Logística

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado a la empresa Goldeneye España Logística la suspensión de la comercialización y uso, así como la retirada del mercado, de varias de sus tintas para tatuaje y maquillaje permanente por no cumplir con el Reglamento (UE) 2020/2081, en lo relativo a las sustancias contenidas en estos productos.

Algunas de las tintas para tatuaje y maquillaje permanente de Goldeneye España Logística presentan caprililglicol en una concentración igual a 0,1 por ciento, sin que se haya justificado su función como regulador del pH, requisito exigido para que sea permitida por la normativa vigente. Asimismo, contienen el pigmento amarillo CI 11741 (CAS: 6358-31-2), limitado a una concentración máxima de 0,1 por ciento en el citado reglamento, en concentraciones que varían entre un 12 por ciento y un 16 por ciento.

Como consecuencia de este incumplimiento, la Agencia ha ordenado la suspensión de la comercialización y uso, así como la retirada del mercado, de todas las unidades de los siguientes productos, distribuidos a centros de tatuaje para su uso por profesionales: 694-PE: Pigmentos Goldeneye Coloressense, gama marrón: Sophisticated Blond; Glamorous Graphit; Delicious Toffee; Amazing Blond; Creamy Nougat; Copacabana Cacao; Taupe Spectaculaire; Warm Brunette; Dark Redwood; Ebony Queen, y Hot Chocolate.

La AEMPS publicó en 2021 una nota informativa donde se anunciaba la entrada en aplicación del Reglamento 2020/2081 y la consiguiente restricción del uso de determinadas sustancias en tintas para tatuaje o maquillaje permanente. En ella se indicaba, además, la prohibición de comercializar o utilizar productos que no cumplieran con los criterios establecidos a partir del 4 de enero de 2022 (y, en el caso de las restricciones relativas al pigmento azul 15:3 y al pigmento verde 7, a partir del 4 de enero de 2023). En consecuencia, las tintas que no se ajustaran con lo establecido tendrían que ser retiradas del mercado antes de la fecha indicada.

Asimismo, la Agencia contactó con todos los responsables de la puesta en el mercado de tintas para tatuaje y maquillaje permanente afectadas por esta situación, entre ellos Goldeneye España Logística, para informarles de la obligación de adaptarse a la nueva regulación.

Por último, la AEMPS ha instado a los profesionales y centros de tatuaje que dispongan de alguna unidad de los productos afectados a no utilizarlos y a devolverlos al punto de compra o directamente a la empresa. Asimismo, ha solicitado a los puntos de venta que revisen el stock de sus establecimientos y, en caso de contar con unidades afectadas, las retiren de la comercialización y las devuelvan a la empresa.