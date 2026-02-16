Facua denuncia estás cápsulas que prometen "controlar el nivel de azúcar en sangre" y mejorar la salud

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a las cápsulas cuasimilagrosas Glucosol por prometer una serie de propiedades beneficiosas para la salud de quienes las consumen.

Por un «módico» precio de 29 euros —rebajado desde 58— la empresa asegura en su página web que estas cápsulas «a base de ingredientes naturales» ayudan al cuerpo «a controlar el nivel de azúcar en sangre», además de «regular las funciones inmunológicas del organismo, mejorar el estado de la piel, regular los diversos procesos metabólicos y normalizar el estado psicoemocional».

Entre el listado de funciones corporales que alega mejorar se encuentran la estabilización de «la asimilación de los hidratos del carbono» y de «los niveles de azúcar», el aumento de «la sensibilidad a la insulina», la «normalización del metabolismo», el mantenimiento «del sistema inmunitario» y «dar un impulso de energía».

Sólo en un pequeño apartado de la página y a un tamaño de letra muy inferior, la empresa aclara que «este producto no pretende sustituir las recomendaciones, los diagnósticos o los tratamientos médicos profesionales. Consulta siempre a tu médico o a otro profesional médico calificado para cualquier pregunta que puedas tener sobre tu estado de salud».

En este sentido, FACUA advierte de que la empresa comercializadora atribuye al producto unas cualidades cuasimilagrosas con el fin de provocar confusión al consumidor, induciéndole a creer que con la ingesta de estas cápsulas obtendrás unos resultados beneficios que, en ningún caso están garantizados.

La asociación señala, además, que el hecho de que se incluya al final de la página y a un tamaño de letra pequeño —con la clara intencionalidad de que no sea percibido por los consumidores— que no sustituye a los «tratamientos médicos profesionales» no resulta suficiente para neutralizar el efecto engañoso del resto de elementos que acompaña al producto, quedando desvirtuada su intención frente al impacto del resto de información gráfica y descriptiva que destacan los supuestos beneficios para la salud de Glucosol

Engaño a los consumidores

La asociación recuerda que el artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria prohíbe cualquier clase de «publicidad o promoción» de productos «que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan», «que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta«, y que «utilicen el término natural como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos», entre otros.

La citada normativa considera como «infracción grave» el incumplimiento «de las prohibiciones contenidas en los artículos 4, 5 y 6» y como «infracción muy grave» la promoción o distribución de «los remedios secretos«, cuya publicidad, distribución y promoción está prohibida por el artículo 2 del texto legislativo.

Retirada del producto

De igual forma, el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, señala la obligación de los empresarios de «retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas».

Por todo ello, FACUA insta a la Aemps a que inicie el correspondiente expediente sancionador contra la empresa comercializadora de Glucosol por publicitar un producto atribuyéndole falsamente propiedades cuasimilagrosas y realicen las investigaciones que sean necesarias para identificar a otras posibles personas físicas o jurídicas que estén distribuyendo este remedio para incoar igualmente los expedientes sancionadores correspondientes.

Asimismo, la asociación solicita a este organismo que ordene de forma inmediata la retirada del producto indicado, así como que imposibilite su venta a través de los canales por los que se comercializa actualmente.