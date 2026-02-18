Advertencia para alérgicos: ordenan la retirada de varios lotes de Toblerone por no tener el etiquetado en castellano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la ausencia de etiquetado en castellano en varios lotes de chocolate negro de la marca Toblerone.

Este aviso es resultante del autocontrol de la empresa comercializadora, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La descripción concreta del producto es «Chocolate negro con nougat (10%) de miel y almendras». Están afectados los lotes OOY3154711 (con fecha de consumo preferente del 20 de mayo de 2027) y OOY3155111 (con fecha de consumo preferente del 17 de junio de 2027), ambos con código de barras 7622210496607.

La distribución inicial se ha producido en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El fabricante ha puesto a disposición de los clientes su Servicio de Atención al Consumidor (teléfono 900 963 248) y el formulario de contacto de su página web para aquellos que quieran proceder a su devolución o solicitar cualquier aclaración al respecto.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia/intolerancia a las almendras, la soja, el huevo y/o los componentes de la leche que pudieran tener en sus hogares Toblerone de alguno de los lotes afectados que se abstengan de consumirlo.