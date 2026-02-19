Alertan de la retirada del mercado de estas cremas por posible contaminación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del mercado de cremas dermatológicas y protectoras no estériles de la marca MediHoney por posible contaminación.

En concreto, los productos afectados son la Crema dermatológica Medihoney presentada en tubo de 50 gramos y con la referencia 597, la Crema protectora MediHoney presentada tubo de 50 gramos y con la referencia 582, y la Crema protectora MediHoney presentada en sobre de 2 gramos y con la referencia 800. Están afectados todos los lotes no caducados de los productos indicados.

La crema dermatológica MediHoney está indicada para la protección de la piel contra grietas, irritaciones, sequedad, fricción o roces. La crema protectora, por su parte, está indicada para la protección de la piel de los fluidos corporales y la humedad.

La Agencia ha señalado en su nota informativa que esta decisión se ha tomado debido a que se identificó que los procesos de fabricación no eran adecuados y podrían dar lugar a inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas. El fabricante ha reportado la existencia, hasta la fecha, de un total tres reclamaciones en Europa por reacción cutánea, no siendo graves en ninguno de los casos.

Estas cremas están fabricadas por Derma Sciences, con sede social en Toronto (Canadá), y tienen representante europeo a través de Integra Lifesciences, con sede en Saint Priest (Francia). En España, la empresa distribuidora es Prim SA, con sede en Móstoles (Madrid).

La Aemps recomienda a los usuarios que tengan las cremas implicadas en la alerta en sus hogares que dejen de utilizarlas y las desechen. En el caso de necesitar el uso de cremas de este tipo, se aconseja consultar con el personal sanitario para que proporcione una alternativa válida.