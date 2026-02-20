Leroy Merlin alerta de un fallo en el difusor de una bombilla por riesgo de descarga eléctrica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Leroy Merlin ha detectado un fallo en una bombilla led de la marca Osram que deja al aire partes con riesgo de descarga eléctrica para los consumidores.

En concreto, el producto afectado es la bombilla led GX53 6W, con temperatura de luz 2.700K, 600LM OSR, con referencia 82823877 y código de barras 4058075433441. Los lotes afectados son las numeraciones FL4j,FL4E, FL4H, FL4O, FL4R.

La empresa ha indicado en una nota informativa que «Para los lotes indicados, el difusor de la bombilla puede desprenderse fácilmente, dejando expuestas partes activas con riesgo de descarga eléctrica para el usuario».

Por ello, Leroy Merlin insta a los usuarios que hayan adquirido este producto que dejen de utilizarlo y lo lleven a su tienda más cercana, donde podrán acceder a su reembolso. Es conveniente aportar el tique de compra.