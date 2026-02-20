Sanidad informa de la posible presencia de alérgenos sin incluir en el etiquetado de esta salsa brava

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes de la posible presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado de todos los lotes de salsa brava de la marca Martínez, como consecuencia de uno de los ingredientes, caldo de pollo, del que se desconocen los componentes.

Según ha informado la AESAN a partir de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Islas Baleares, los productos afectados son todos los lotes de 'Salsa brava', de la marca Martínez. Este producto se presenta en botella de vidrio de 100 mililitros.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo "no comporta ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.