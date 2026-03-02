Alertan de la presencia de trigo no declarado en el etiquetado en este snack de maíz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos de la presencia de trigo no incluido en el etiquetado en un snack de maíz de la marca Boy Bawang.

En concreto, el producto afectado es el Cornick Lechon Manok Flavor, de la marca Boy Bawang, que se presenta en bolsa de 90 gramos, con fechas de consumo preferente de los días 14 de marzo, 17 de junio, 18 de agosto y 14 de noviembre de 2026, y 14 de enero, 17 de marzo y 24 de abril de 2027. El producto se conserva a temperatura ambiente.

Según la información de la Aesan, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia al trigo que pudieran tener este snack afectado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.