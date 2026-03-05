Alerta de una estafa que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana: "Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de phishing que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana para robar datos personales y bancarios a los usuarios. Los correos electrónicos simulan una notificación oficial para comunicar al usuario que «se ha generado a su favor un ingreso por importe de 552,97 euros».

Mi Carpeta Ciudadana es un servicio digital donde los ciudadanos pueden gestionar información y realizar trámites administrativos, así como consultar diferentes datos personales y citas previas, además de un canal para comunicarse con las Administraciones Públicas.

La asociación ha recibido quejas de varios socios avisando de que han recibido correos maliciosos suplantando la identidad de Mi Carpeta Ciudadana. Tanto en su página web como en la aplicación móvil ya se ha incluido un mensaje donde se advierte a los usuarios de esta campaña fraudulenta para que estén prevenidos frente a estos intentos de estafa.

Mi Carpeta Ciudadana ha aclarado que no solicitará nunca a ningún usuario que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve ni tampoco pedirá un número de cuenta bancaria.

¿Cómo actuar?

Si se ha recibido un correo electrónico, supuestamente de Mi Carpeta Ciudadana, pero no se ha accedido al enlace fraudulento que acompaña al mensaje, se recomienda bloquear al remitente y eliminarlo de la bandeja de entrada.

En caso de haber accedido al enlace y facilitado información personal o bancaria, el Incibe recomienda ponerse en contacto con su Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir asesoramiento de forma personalizada a través del teléfono 017, el WhatsApp 900 116 117 o su formulario online.

Es conveniente recopilar y guarda todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla o enlaces maliciosos, para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.