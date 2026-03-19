Alertan de la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado de estos yogures

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria relativa a la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado en yogures con bífidus y trozos de muesli y fibra de la marca Alteza.

En concreto, están afectados los yogures con fechas de consumo preferente del 10 de febrero de 2026, 17 de febrero de 2026, 23 de febrero de 2026, 4 de marzo de 2026, 9 de marzo de 2026, 17 de marzo de 2026, 24 de marzo de 2026 y 30 de marzo de 2026. Este producto se comercializa refrigerado en packs de cuatro yogures de 125 gramos cada uno.

La distribución inicial se ha producido en Cantabria y Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener estos yogures en sus hogares que se abstengan de consumirlos. La ingesta de de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.