La Guardia Civil brinda recomendaciones a tener en cuanta ante una situación como el incendio en La Bañeza
Siempre habrá una investigación para esclarecer las causas
Tras el incendio de una nave en La Bañeza, donde algunas personas han tenido que permanecer recluidas hasta el extinción del fuego, el cuerpo de la Guardia Civil ha difundido una guía para que los ciudadanos sepan cómo actuar ante una situación parecida.
- Si te encuentras en el domicilio, permanece en el interior siempre que sea posible. Mantén puertas y ventanas cerradas.
- Si sales al exterior, utiliza mascarilla, preferiblemente FFP2.
- En una actividad al aire libre, evita la realización de actividad física.
- Durante el trabajo de la Guardia Civil, la vigilancia y la seguridad perimetral está asegurada. Siempre habrá una investigación para esclarecer las causas.