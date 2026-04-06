Alerta sanitaria: Retiran este producto por incluir sustancias para la erección

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de comercialización y retirada del mercado del producto Bichota. La agencia ha tenido conocimiento, a través del Grupo de Consumo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, de la comercialización de este producto como complemento alimenticio pese a presentar un principio activo que le confiere la condición de medicamento, sin haber sido evaluado ni autorizado por la misma.

Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos (Locm) de la Aemps, este producto contiene sildenafilo en una cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamento. Sin embargo, esta sustancia no se declara en su etiquetado, que presenta el producto como natural y oculta al consumidor su verdadera composición.

El sildenafilo está indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión (tensión arterial inferior a 90/50 mmHg), hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), así como en pacientes con insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa.

El consumo de este producto podría provocar daños graves para la salud al contener un principio activo inhibidor de PDE-5 que, además de presentar una serie de contraindicaciones, tiene numerosas interacciones con otros medicamentos. Asimismo, podría provocar reacciones adversas de diversa gravedad, especialmente de tipo cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca. Dichas interacciones se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, para los cuales estaría contraindicado.