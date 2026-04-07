Alerta alimentaria: presencia de Listeria en estos lotes de salmón ahumado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía y de Murcia relativa a la la presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado de las marcas Skandia, Gourmet, Carrefour y Tora.

En concreto, los productos afectados son el salmón noruego ahumado de la marca Skandia y de la marca Gourmet, ambos envasados en blíster de plástico de 80 gramos, con lote 361214 y fechas de caducidad del 10 y del 13 de abril de 2026; el salmón noruego ahumado de la marca Carrefour, envasado en blíster de plástico en pack de dos unidades de 180 gramos, con lote 361214 y lote 361614, ambos con fecha de caducidad del 9 de abril de 2026; el salmón ahumado precortado S/P de la marca Tora, envasado en blíster de plástico de 200 gramos, con lote S2603543 y fecha de caducidad del 7 de abril de 2026.

Asimismo, la Agencia señala que se han considerado como sospechosos los siguientes productos y lotes de marca Tora por estar fabricados en las mismas condiciones del lote implicado: salmón ahumado precortado C/P de 500 gramos BA, con los lotes S2603462 y S2603489; salmón ahumado precortado C/P de 200 gramos, con los lotes S2603543 y S2603472; salmón ahumado precortado C/P de 100 gramos, con lote S2603520; salmón ahumado precortado S/P de 80 gramos BA, con lote S2603528; salmón ahumado precortado ½ (centro), con lote S2603492; salmón ahumado precortado C/P, con lote S2603461; salmón ahumado precortado C/P BA, con lote S2603477; salmón ahumado precortado ½ C/P, con lote S2603495; y el salmón ahumado en aceite de girasol 150 cc de 100 gramos, con lote S2603478.

Según la información facilitada por la Aesan, los productos se han distribuido en casi todo el territorio nacional, aunque en el caso de la marca Tora inicialmente el producto implicado y los sospechosos han sido distribuidos en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, aunque no se descarta que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.