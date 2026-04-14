Alerta: los pediatras piden preservativos gratis para adolescentes para frenar la avalancha de venéreas

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Un informe de la Asociación Española de Pediatría, que aglutina a la mayoría de estos especialistas, alerta del constante aumento en los últimos años de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los adolescentes y jóvenes, que "se han convertido en una cuestión urgente de salud pública". Los médicos infanto-juveniles proponen a autoridades y familias un decálogo de medidas para frenar la avalancha de casos, con acciones para mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y la adherencia a los tratamientos, entre las que destaca la reclamación del acceso gratuito de los adolescentes españoles a los preservativos, pues aseguran que su uso sistemático es "el principal método de prevención" frente a las enfermedades venéreas. Los especialistas parten de una cascada de datos que demuestra la gravedad del problema. La incidencia en España de las principales ITS, patologías que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, se ha cuadruplicado en lo que va de siglo (la gonorrea se multiplicado por once desde 2014) y está desbocada desde hace más una década, pero especialmente en los tres últimos años. Se han disparado los nuevos diagnósticos, con los menores de 35 años como principal grupo de contagio y con los chicos de 15 a 24 años concentrando una alta proporción de los positivos. Además, las tasas más elevadas de clamidia y gonorrea se dan entre las mujeres jóvenes.

Las razones con las que los especialistas explican el gran aumento de infecciones entre los adolescentes son múltiples e suman elementos como el inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales (los 16,5 años de media), el aumento de parejas sexuales y la influencia negativa de contenidos digitales (que desinforman y normalizan prácticas de riesgo). Pero las que consideran de especial relevancia son el escaso uso de condones y otros métodos de barrera, la deficiente educación sexual de la juventud y las dificultades para su acceso fluido al sistema sanitario.

Los adolescentes españoles que usan condón en sus relaciones sexuales han descendido un 21% desde principios de siglo, con especial bajada entre las chicas, sobre todo entre las de 15 y 16 años. Además, los jóvenes de familias con menor capacidad adquisitiva registran tasas más altas de inicio sexual precoz, uso más bajo del preservativo y mayor frecuencia de métodos inseguros (como la "marcha atrás"). Por ello sería tan relevante el acceso gratuito a los preservativos a esas edades. El Ministerio de Sanidad, no obstante, sigue sin poner en marcha el programa de regalo de preservativos a los adolescentes y jóvenes que anunció hace más de un año (y que prometió tener activado antes de que acabase 2025), con cuya entrega gratuita pretendía paliar parte de los riesgos para la salud que entraña el déficit de uso. El ministerio avanzó que tenía previsto dedicar un presupuesto de 10 millones para iniciar la campaña, que iba a tener como beneficiarios principales a los jóvenes de 16 a 22 años. El segundo bloque de acciones de peso del decálogo son las que facilitarían la detección precoz y la eficacia del tratamiento. Piden promover entre los adolescentes sexualmente activos el cribado regular. Es fundamental que todos ellos, especialmente los que tienen factores de riesgo, se sometan a pruebas periódicas de detección de ITS, porque en muchas ocasiones se trata de patologías silenciosas. Muchas de estas infecciones cursan sin síntomas durante semanas, meses o incluso años, favoreciendo su propagación inadvertida y retrasando el diagnóstico. De igual forma, consideran imprescindible que se tomen medidas para el acceso confidencial de estos chicos al pediatra, las urgencias o los centros de ITS, "respetando su autonomía y madurez", lo que aumentarán las visitas y los diagnósticos tempranos.

Educación sexual desde la infancia Un tercer elemento que consideran fundamental es garantizar desde la infancia un educación sexual integral, que evite que el sexo sea un tabú y que tanto la sociedad como las propias parejas carezcan de información suficiente o no hablen entre ellas de preservativos, consentimiento, hábitos de riesgo sexuales o pruebas de ITS. También proponen generalizar la vacunación preventiva contra virus ITS como el del papiloma humano o la hepatitis, reforzar los estudios de contactos para cortar la cadena de contagios, aumentar la profilaxis pre y posexposición al VIH en adolescentes de riesgo, controlar el seguimiento efectivo de los tratamientos y tomar medidas para reducir el estigma social que siempre ha rodeado a estas infecciones y que dificulta su detección.