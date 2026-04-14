Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania relativa a la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en queso Camembert de la marca La Réserve des Crémiers.

En concreto, está afectado el lote 031241 con fechas de caducidad del 8 de abril y 12 de abril de 2026. La denominación concreta del producto es Camembert de Normandie y se comercializa refrigerado en unidades de 250 gramos.

La distribución inicial se ha producido Madrid y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las coya paremunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio quesos del lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haberlo ingerido y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de toxinas Shiga (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta), se recomienda acudir a un centro de salud.