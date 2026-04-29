Tormentas en carretera: ¿qué hacer si sufres "aquaplaning" al volante?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días han puesto en alerta a los conductores de toda la región. Uno de los mayores peligros en estas condiciones es el aquaplaning, un fenómeno físico que ocurre cuando los neumáticos no son capaces de evacuar el agua de la carretera, provocando que el coche "flote" y se deslice sin control sobre una fina película líquida.

Ante esta situación, el servicio de Emergencias 112 ha recordado que la prevención es la mejor herramienta, pero saber reaccionar en el momento exacto es vital para evitar accidentes. La pérdida de tracción suele ser repentina, generando una sensación de dirección "suelta" o excesivamente blanda que puede llevar al conductor al pánico si no está preparado.

Para gestionar este riesgo, la Dirección General de Tráfico (DGT) subraya tres pasos fundamentales. En primer lugar, es crucial sujetar el volante con firmeza con ambas manos para evitar que el impacto del agua desvíe la trayectoria. Bajo ninguna circunstancia se debe frenar a fondo, ya que bloquear las ruedas solo prolongaría el deslizamiento y anularía la capacidad de dirección una vez que se recupere el contacto con el asfalto.

Finalmente, los expertos recomiendan levantar el pie del acelerador de forma suave y mantener la calma. Solo cuando se sienta que los neumáticos vuelven a morder el pavimento, se debe corregir la trayectoria con movimientos suaves y progresivos. Una reacción brusca con el volante mientras el coche flota podría provocar un sobreviraje o una salida de vía en el momento en que se recupere el agarre.