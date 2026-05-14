La reina Letizia destaca que "la salud es un asunto global" como "está volviendo a demostrar el hantavirus"

La Reina Letizia preside la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud en el Teatro Real de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España).José Ruiz - Europa Press

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La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad".

"Pocas cosas benefician tanto a los ciudadanos como el cuidado de la salud", ha aseverado en la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, que acoge Madrid como antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en noviembre.

La reina ha señalado que cuidar la salud es "rentable" porque "evita tratamientos a medio y largo plazo que no solo son caros, sino que, además, bien por discapacidad o por mortalidad, terminan restando fuerza productiva a cualquier economía", como evidencia la Organización Mundial de la Salud (OMS) al apuntar que "prevenir en salud es una inversión macroeconómica estructural".

A este respecto, ha detallado que invertir en la prevención de enfermedades no transmisibles cuadruplicará el retorno económico para 2030, pudiendo llegar en algunos casos a multiplicarse por seis y, "todavía más importante", puede salvar 12 millones de vidas, lo que ha calificado como "el argumento más directo y más irrefutable para convencer a gobiernos e instituciones de prestar atención a sus sistemas de salud y hacer más eficientes, equitativas e inclusivas sus políticas de salud".

"Pero cuidar la salud es, además, no solo rentable, sino obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad. Porque los sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y justamente distribuidos contribuyen a sociedades más fuertes", ha resaltado.

Tras ello, la reina ha explicado que la comunidad iberoamericana trabaja en salud "desde hace tiempo", a través de redes como RIMAIS, de Aprendizaje e Investigación, REDIC, de Investigación Cualitativa o RITA, en Terapias Avanzadas, que "ponen en común conocimientos y tratan de armonizar políticas públicas".

La reina ha enfatizado el trabajo de ALIBER (Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras), que ha considerado "fundamental" para dar visibilidad a estas patologías, que afectan a 47 millones de personas en la comunidad iberoamericana.

Precisamente, antes de la inauguración, la reina ha participado en una sesión especial sobre equidad e inclusión en el tratamiento de las enfermedades raras. De este encuentro, ha resaltado una frase de la presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas de Colombia, Luz Salazar, quien ha comentado que "es importante que la vida de las personas que tienen enfermedades raras no sea tan difícil".

Servicios tensados

En este sentido, la reina ha advertido de que muchos servicios básicos, como la Atención Primaria, están "tan tensados" que "no cubren en muchas ocasiones las necesidades de todos los ciudadanos", además de que "muchas patologías siguen sin tener diagnóstico, muchos medicamentos no son accesibles, hay enfermos que no se sienten cuidados, familiares que se sienten perdidos, en ocasiones también abandonados".

Asimismo, ha referido que "la mala salud mental avanza peligrosamente, incrementa los casos de discapacidad y los suicidios, que son la tercera causa de muerte", pese a lo que "no cuenta con suficientes profesionales para atenderla". En este punto, ha afirmado que los profesionales sanitarios "se dejan la piel", pero "no siempre llegan" y ha pedido para ellos "impulso, apoyo y formación constante".

Por otra parte, ha hecho alusión al Tratado de Pandemias, acordado por los Estados miembros de la OMS el pasado año y pendiente de implementación, algo que para la reina supone una "prioridad", igual que la aplicación de la resolución de la OMS sobre enfermedades raras.

"Y este es el abordaje integral de la salud, que se potencia cuando se trabaja de forma coordinada", ha finalizado para desear que esta conferencia permita a los jefes de Estado y de Gobierno asumir "compromisos claros y ambiciosos" en materia de salud pública.