Retiran dos peluches de conejo debido al riesgo de asfixia al quedar expuesto el relleno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de dos peluches de conejo debido a que las orejas y las piernas pueden desprenderse y los niños pueden acceder al relleno, lo que conlleva un riesgo de asfixia.

En concreto, los productos implicados en la alerta son Teddy Bunny pink, número de artículo 3065419, y Teddy Bunny blue, número de artículo 3065573. Los conejos de peluche se vendieron desde septiembre de 2025 en las tiendas Flying Tiger Copenhagen y están afectados todos los lotes.

Flying Tiger Copenhagen ha pedido a sus clientes dejar de utilizar este producto inmediatamente y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Además, recomienda devolverlo en la tienda más cercana donde se les reembolsará el dinero.

En un comunicado, la empresa asegura que reaccionan «con la mayor rapidez posible cuando detectamos productos que no cumplen con la normativa vigente» con el fin de garantizar la calidad y seguridad de sus artículos expuestos a la venta.