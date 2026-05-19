Csif velará por que se cumplan los protocolos de seguridad en las visitas a las personas en cuarentena

El delegado de CSIF en el Hospital Gómez Ulla, José García, atiende a los medios de comunicación, frente al Hospital Gómez Ulla, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). García ha alertado del despido inminente de 200 trabajadores temporales en el Hospit.Carlos Luján - Europa Press

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El delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, José García, ha explicado que van a velar por la seguridad de los trabajadores mientras se mantenga la cuarentena de los españoles procedentes del crucero 'NV Hondius' y, sobre todo, de que "se cumplan todos los protocolos de seguridad" cuando los españoles aislados comiencen a recibir visitas.

Trece de los catorce españoles aislados han dado negativo en la segunda prueba PCR que se les ha realizado este lunes, una semana después del primer test. A partir de ahora, podrán empezar a salir de sus habitaciones, acceder a zonas comunes y recibir visitas de los familiares.

El protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública permite movimientos dentro de la misma planta en la que se encuentran, y las visitas deberán seguir "las medidas de protección y prevención establecidas". En caso de que las próximas pruebas también resulten negativas y las personas en cuarentena no presenten síntomas, podrán abandonar el aislamiento tras cumplir los 28 días desde la fecha de exposición.

Según ha señalado el portavoz, el hospital está gestionando y organizando en primer lugar la salida de los españoles de las habitaciones en las que se mantenían aislados y posteriormente la llegada escalonada de sus visitas. El objetivo es controlar al máximo la seguridad de los pacientes de sus amigos y familiares, así como de los trabajadores del centro.

Aunque no ha podido confirmar cuando podrán tener la primera salida de sus habitaciones o recibir visitas, ha explicado que lo harán con EPIs, "tanto EPI de aislamiento por contacto o aéreo", es decir traje, mascarilla y guantes, "incluso si se acercan protector ocular".

RENOVACIONES ANTE LA CRISIS DEL HANTAVIRUS

En este contexto, el sindicato ha logrado "con sus presiones y la colaboración en la denuncia de los medios de comunicación", que se renueve a 200 personas que terminaban su contrato en el centro de "manera inminente", pese a la crisis por el hantavirus.

Tras conversaciones con Función Pública en la que trasladaron su rechazo a la finalización de los contratos --"máxime en estos momentos coincidiendo con la cuarentena de españoles por el Hantavirus"--, se les ha comunicado la renovación. Además, está previsto un refuerzo adicional en el hospital con cerca de 70 personas.

Por otra parte, el sindicato exige al centro que negocie ya la adecuación de la jornada a la instrucción de Función Pública de las 35 horas, tal y como marca el acuerdo alcanzado recientemente con Función Pública.