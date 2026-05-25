La Aesan alerta de la presencia de Listeria en quesos frescos de vaca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón, Galicia y Castilla y León relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en quesos frescos de vaca de las marcas Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de Casa.

En concreto, los productos afectados son el Queso fresco sabor mediterráneo de la marca Cerrato, presentado en envase de plástico de 300 gramos; el Queso costeño de la marca Nativo, en dos presentaciones: como barra de queso y en envases de 300 gramos; el Queso estilo llanero de la marca Goya, en envase de plástico de 300 gramos; el Queso Latino de la marca Goya, con tres presentaciones: en barra de queso y en envases de plástico de 250 y 300 gramos; el Queso Latino de la marca Sabor de Casa, también en dos presentaciones: en barra de queso y en envases de plástico de 325 gramos.

En todos los productos afectados están implicados en la alerta todos los lotes cuya fecha de caducidad sea del 6 de julio de 2026 o anterior.

Según la información facilitada por la Aesan, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.