Diario de León

La Aesan alerta de la presencia de Listeria en quesos frescos de vaca

Están afectados por la alerta todos los lotes de los productos implicados cuya fecha de caducidad sea del 6 de julio de 2026 o anterior

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón, Galicia y Castilla y León relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en quesos frescos de vaca de las marcas Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de Casa.

En concreto, los productos afectados son el Queso fresco sabor mediterráneo de la marca Cerrato, presentado en envase de plástico de 300 gramos; el Queso costeño de la marca Nativo, en dos presentaciones: como barra de queso y en envases de 300 gramos; el Queso estilo llanero de la marca Goya, en envase de plástico de 300 gramos; el Queso Latino de la marca Goya, con tres presentaciones: en barra de queso y en envases de plástico de 250 y 300 gramos; el Queso Latino de la marca Sabor de Casa, también en dos presentaciones: en barra de queso y en envases de plástico de 325 gramos.

En todos los productos afectados están implicados en la alerta todos los lotes cuya fecha de caducidad sea del 6 de julio de 2026 o anterior.

Según la información facilitada por la Aesan, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

tracking