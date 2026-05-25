Alertan de la presencia de componentes de la leche no incluidos en el etiquetado de estas galletas saladas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado en español de galletas saladas Tuc de la marca Jacobs.

Se trata de un error en la traducción de los ingredientes que figuran en la etiqueta adherida con la información en español. En concreto, está afectado el lote 0SZ0953751 con fecha de consumo preferente del 30 de junio de 2026. Estas galletas se comercializan en formato de 100 gramos.

Según la información disponible, la distribución se ha producido en Andalucía, Cataluña, Murcia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener el estas galletas saladas Tuc en sus hogares que se abstengan de consumirlas. La ingesta de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.