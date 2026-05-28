Alertan de la presencia de pescado no declarado en el etiquetado de este complemento alimenticio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de pescado no incluido en el etiquetado del complemento alimenticio NDL Pro-Health Articulations.

En el aviso se especifica que están afectados «todos los que no incluyan el pescado en su etiquetado» pero no aclara los números concretos de cuáles son. El producto afectado se comercializa en envases de 30 cápsulas.

La distribución inicial se ha producido en Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones en otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia al pescado que pudieran tener este complemento alimenticio en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.