Retiran del mercado este set de pizzas de juguetes por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un set de pizzas de juguetes tras detectar riesgo de asfixia entre los menores al contener piezas pequeñas.

Los números de los artículos afectados son 502240012110000000500, 107970012110000000600 y 404780012110000000600. Estos set de pizzas de juguete estuvieron a la venta en las tiendas entre el 30 de enero de 2024 y el 26 de mayo de 2025.

Tedi desaconseja seguir usando este producto, ya que puede suponer un peligro para la salud. Se puede obtener el reembolso del producto por su importe (cinco o seis euros según el modelo), o bien cambiarlo por otros de los que ofertan sus establecimientos.

Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.