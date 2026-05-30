La alerta sanitaria que debes conocer si paseas por el campo en primavera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada del buen tiempo, miles de españoles acuden a bosques y áreas naturales para disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, existe un peligro invisible que acecha entre la hierba alta y la vegetación: las garrapatas. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha lanzado una campaña informativa para concienciar a la población sobre los riesgos asociados a estos parásitos y las medidas preventivas que pueden salvar vidas.

Las garrapatas son artrópodos hematófagos que se alimentan de sangre y pueden transmitir diversas enfermedades graves. En España, la incidencia de picaduras ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al cambio climático y la mayor frecuencia de actividades al aire libre. Estos pequeños organismos, apenas visibles en sus primeras fases de desarrollo, representan una amenaza real para la salud pública.

La temporada de mayor actividad de las garrapatas se extiende desde marzo hasta octubre, coincidiendo precisamente con los meses en que más personas realizan excursiones, rutas de senderismo y actividades en el medio natural. Los expertos sanitarios insisten en que la prevención es la mejor arma contra las enfermedades que estos parásitos pueden transmitir, como la enfermedad de Lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Zonas corporales de mayor riesgo

Las autoridades sanitarias han identificado puntos específicos del cuerpo humano donde las garrapatas suelen adherirse con mayor frecuencia. Según los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León, las áreas más vulnerables incluyen las axilas e ingles, donde la piel es más fina y cálida, facilitando la fijación del parásito.

El cuero cabelludo y la zona detrás de las orejas constituyen otro de los lugares predilectos de estos artrópodos. La abundancia de vasos sanguíneos cercanos a la superficie y la dificultad de detección visual convierten estas áreas en objetivos prioritarios. Las rodillas, la cintura y el ombligo completan la lista de zonas de alto riesgo que requieren inspección minuciosa.

Los especialistas recomiendan realizar revisiones exhaustivas después de cualquier actividad en entornos naturales. Esta autoexploración debe llevarse a cabo preferiblemente con ayuda de otra persona, utilizando espejos para las zonas de difícil acceso. El tiempo es un factor crítico: cuanto antes se detecte y retire una garrapata adherida, menor será el riesgo de transmisión de patógenos.

Protocolo de actuación recomendado

La Consejería de Sanidad ha elaborado un protocolo detallado para la población. En primer lugar, se aconseja usar ropa de colores claros que facilite la detección de las garrapatas antes de que se adhieran a la piel. Las prendas deben cubrir la mayor superficie corporal posible, con pantalones largos metidos dentro de los calcetines y camisas de manga larga.

El uso de repelentes específicos sobre la piel y la ropa representa otra barrera preventiva eficaz. Los productos que contienen DEET o permetrina han demostrado una alta efectividad. Sin embargo, deben aplicarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, especialmente en el caso de niños pequeños.

Si se detecta una garrapata adherida, nunca debe arrancarse bruscamente ni aplastarse. El método correcto consiste en utilizar pinzas de punta fina, sujetando el parásito lo más cerca posible de la piel y tirando con un movimiento constante y perpendicular. Posteriormente, la zona debe desinfectarse y marcarse la fecha en un calendario para vigilar posibles síntomas durante las siguientes semanas.

Situación epidemiológica en España

Los datos epidemiológicos revelan que España registra anualmente varios centenares de casos de enfermedades transmitidas por garrapatas. Castilla y León, debido a su amplia extensión de zonas boscosas y rurales, presenta una incidencia superior a la media nacional. La comunidad autónoma ha intensificado sus campañas de prevención dirigidas tanto a residentes como a turistas.

La enfermedad de Lyme, aunque menos prevalente en España que en otros países europeos, ha experimentado un incremento preocupante en las regiones del norte peninsular. Los síntomas iniciales incluyen eritema migratorio, fiebre, fatiga y dolores articulares, pudiendo evolucionar hacia complicaciones neurológicas y cardíacas si no se trata adecuadamente.

Otras patologías asociadas a las picaduras de garrapatas incluyen la anaplasmosis, la babesiosis y la fiebre botonosa mediterránea. El diagnóstico precoz resulta fundamental para el tratamiento exitoso, generalmente basado en antibióticos específicos administrados bajo supervisión médica.

Recomendaciones para actividades al aire libre

Los profesionales sanitarios enfatizan que disfrutar de la naturaleza y mantener la seguridad no son objetivos incompatibles. Permanecer en senderos marcados y evitar el contacto con vegetación alta reduce significativamente la exposición. Las áreas de picnic acondicionadas ofrecen mayor seguridad que los espacios con hierba sin segar.

Para las familias con mascotas, la protección de los animales domésticos constituye igualmente una prioridad. Los perros y gatos pueden transportar garrapatas hasta el hogar, aumentando el riesgo de picaduras. Existen collares, pipetas y comprimidos específicos que proporcionan protección durante semanas o meses.

La concienciación ciudadana representa el pilar fundamental de las estrategias preventivas. Las autoridades sanitarias de Castilla y León continúan desarrollando materiales informativos y campañas educativas dirigidas a colegios, asociaciones de senderismo y centros de salud rurales, con el objetivo de reducir la incidencia de estas enfermedades emergentes.